Войска в непризнанном Приднестровье, что граничит с Одесской и Винницкой областями Украины, находятся в полной боевой готовности. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что на Бессарабском направлении обстановка остается напряженной.

«Вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности “Полная”», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что корабли черноморского флота российской федерации в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, ведения разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

Добавим, спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что угроза новых атак в регионе остается высокой.

Именно поэтому он призвал местных жителей не пренебрегать воздушной тревогой, быть внимательными и осторожными. Представитель ОГА просит соблюдать правилами поведения во время длительной комендантского часа, которая стартует 8 мая в 22:00, а закончится в 5:00 10 мая.

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