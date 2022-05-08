Стало известно о последствиях ракетных ударов оккупантов 8 мая по Одесской области. Об этом сообщил председатель ОВА Максим Марченко.
Сегодня с самого начала суток захватчики совершили ряд ракетных ударов по области. Подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили четыре ракеты.
"Но к сожалению было попадание в жилой дом, в результате чего ранена молодая девушка", - сообщил глава Одесской ОГА.
Кроме того, в результате обстрелов в Болградском районе разрушена подстанция, из-за чего в шести населенных пунктах нет света. Также повреждены гражданские объекты и объекты инфраструктуры области.
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Ранее СМИ писали, что в Черное море вышли все российские ракето-носители морского базирования.
Добавим также, что Укрзализныця сообщила, что все поезда в Одессу временно отменены. Решение принято в связи с тем, что с 8 по 10 мая в городе действует усиленный комендантский час.
Также в этот период будет закрыт железнодорожный вокзал Одесса-Главная.
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