Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

"Еще одна серия Змеиного. Пока нет подробностей, но судя по видео, уничтожен десантный катер.

Упертость рашистов с которой они реализуют приглашение «Добро пожаловать в ад» впечатляет. Змеиный был одним из знаковых объектов вначале этого вторжения и стал символом крепкой скалы нашей стойкости", — сообщили в командовании.

Нагадємо, в Одесі та області посилюють комендантську годину: скільки вона триватиме.

Також Politeka.net писала, що, за словами Олега Жданова, росіяни можуть скористатися "москітними" можливостями свого флоту.

Крім того Politeka.net повідомляла, що молодий лейтенант з Одеси віддав своє життя за Україну.