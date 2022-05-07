Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Еще одна серия Змеиного. Пока нет подробностей, но судя по видео, уничтожен десантный катер.

Упертость рашистов с которой они реализуют приглашение «Добро пожаловать в ад» впечатляет. Змеиный был одним из знаковых объектов вначале этого вторжения и стал символом крепкой скалы нашей стойкости", — сообщили в командовании.

Напомним, в Одессе и области усиливают комендантский час: сколько он продлится.

Также Politeka.net писала, что, по словам Олега Жданова, россияне могут воспользоваться "москитными" возможностями своего флота.

Кроме того Politeka.net сообщала, что молодой лейтенант из Одессы отдал свою жизнь за Украину.