Остров Змеиный может забрать лавры Чернобаевки. Наши защитники продолжают неустанно бить по оккупантам, которые заняли остров.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
"Еще одна серия Змеиного. Пока нет подробностей, но судя по видео, уничтожен десантный катер.
Упертость рашистов с которой они реализуют приглашение «Добро пожаловать в ад» впечатляет. Змеиный был одним из знаковых объектов вначале этого вторжения и стал символом крепкой скалы нашей стойкости", — сообщили в командовании.
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