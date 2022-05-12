Троих подозреваемых в сотрудничестве с Российской Федерацией задержали за минувшие сутки в Одессе.

Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

По ее словам, в Киевском районе города задержали мужчину, который фотографировал и снимал на видео место, где недавно был ракетный удар. Никаких документов при себе он не имел. Патрульным подозреваемый показал пресс-карты журналиста, оказавшиеся подделкой. Мужчину доставили в отделение полиции.

Также вчера на въезде в город задержали мужчину, в машине которого была фото - и видеоаппаратура, а также коптер.

"Каких-либо объяснений он предоставить не смог", - сказала Алла Марченко.

В Суворовском районе Одессы задержали нарушителя комендантского часа. По информации следователей, у него в телефоне нашли переписку с российским военным.

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