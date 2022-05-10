Використання старих ракет демонструє спробу ворога зекономити високоточні ракети, а також є сигналом до того, що буде більше промахів і ще більше ударів по жилих кварталах.

Про це, як пише Politeka.net, заявив радник голови ОП Олексій Арестович, коментуючи ракетний удар по Одесі.

Нагадаємо, окупанти випустили по місту 7 ракет радянського зразка.

"Російська сторона зараз використовує переважно ракети Х-22 (старий радянський продукт 60-х років, з круговою ймовірною помилкою відхилення 200-300 метрів і дуже складною і небезпечною технікою/процедурою застосування, є сильнотоксичне пальне) і "Да ggers" - сучасна гіперзвукова ракета від Літак Міг-31", – повідомив Арестович, додавши, що використання як найстаріших (і найнебезпечніших), так і найсучасніших ракет показує, що росіяни рятують високоточні ракети, займаючи нішу між нудною старості та кількома сучасними зброями.

А це, за словами Арестович, означає дві речі: буде більше промахів і, відповідно, ударів по житлових кварталах (Х-22), уде більше ударів по обраним цілям (Кінжал) без можливості перехоплення (гіперзвукові ракети не перехоплюються).

«Поєднання точних ударів з одного боку та інцидентів руйнування житлових кварталів з іншого дасть ЗМІ, що означає психологічну картину масового ракетного терору. Це, в свою чергу, породжує ефект неспроможності ЗСУ протистояти противнику у цьому зв'язку, а також викличе істеричні зриви в суспільній свідомості», - попередив Арестович про те, що буде далі.

Він підкреслив, що саме з цього складається ефект ракетної війни

«А не тільки для ураження конкретних цілей: ефект полягає в створенні загального негативного фону», - пояснив Арестович навівши приклади з минулих воєн.

Наприклад, це було в Німеччині під час масових бомбардувань, і ірано-іракської "війни міст", і в ізраїльському ракетному терорі в 1991 і 2006 роках та ракетних обстрілах в містах

Але, запевнив Арестович, вихід є. Так, неможна нехтувати повітряною тривогою, особливо якщо ви живете поблизу об'єктів критичної інфраструктури та/або військових об'єктів.

Також радник голови ОП порадив «не розривати себе на шматки».

«Технічно істерика розганяється у вигляді страшних картинок, що перетворюються на слайди, на наступному етапі - на діафільми, а потім - на безперервний серіал. Тож тільки від людини залежить - чи зіграє він цей фільм в голові добровільно, чи скаже йому – ні», - підкреслив представник Офісу президента України, додавши, що війни виграють не тільки солдати на фронті, а й кожен повинен перемогти всередені себе.

Нагадаємо, експерт відповів, скільки ще місяців росія здатна воювати навіть без нових озброєнь.

Також повідомлялося, що Байден підписав історичний закон про ленд-лізу - що це дасть Україні.

Крім того Politeka.net писала, що окупанти випустили на Одещині три ракети типу «Кинжал» з літака стратегічної авіації Ту-22.