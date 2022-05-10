Использование старых ракет демонстрирует попытку врага сэкономить высокоточные ракеты, а также является сигналом к тому, что будет больше промахов и еще больше ударов по жилым кварталам.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя ракетный удар по Одессе.

Напомним, оккупанты выпустили по городу 7 ракет советского образца.

«Российская сторона сейчас использует преимущественно ракеты Х-22 (старый советский продукт 60-х годов, с круговой вероятной ошибкой отклонения 200-300 метров и очень сложной и опасной техникой/процедурой применения, есть сильнотоксичное горючее) и "Да ggers" - современная гиперзвуковое ракета от самолета Миг-31", – сообщил Арестович, добавив, что использование в качестве старейших (и наиболее опасных), так и современных ракет показывает, что россияне спасают высокоточные ракеты, занимая нишу между скучной старости и несколькими современными зброями.

А это, по словам Арестович, означает две вещи: будет больше промахов и, соответственно, ударов по жилым кварталам (Х-22), будет больше ударов по избранным целям (Кинжал) без возможности перехвата (гиперзвуковые ракеты не перехватываются).

«Сочетание точных ударов с одной стороны и инцидентов разрушения жилых кварталов с другой даст СМИ, что означает психологическую картину массового ракетного террора. Это, в свою очередь, порождает эффект несостоятельности ВСУ противостоять противнику в этой связи, а также вызовет истерические срывы в общественном сознании», - предупредил Арестович о том, что будет дальше.

Он подчеркнул, что именно из этого складывается эффект ракетной войны

«А не только для поражения конкретных целей: эффект заключается в создании общего негативного фона», - пояснил Арестович приведя примеры из прошлых войн.

Например, это было в Германии во время массовых бомбардировок, и ирано-иракской "войны городов", и в израильском ракетном терроре в 1991 и 2006 годах и ракетных обстрелах в городах

Но, заверил Арестович, выход есть, Так, нельзя пренебрегать воздушной тревогой, особенно если вы живете вблизи объектов критической инфраструктуры и/или военных объектов.

Также советник председателя ОП посоветовал "не разрывать себя на куски".

"Технически истерика разгоняется в виде страшных картинок, превращающихся в слайды, на следующем этапе - в диафильмы, а затем - в непрерывный сериал. Поэтому только от человека зависит - сыграет ли он этот фильм в голове добровольно, или скажет ему – нет», - подчеркнул представитель Офиса президента Украины, добавив, что войны выигрывают не только солдаты на фронте, но и каждый должен победить внутри себя.

Напомним, эксперт ответил, сколько еще месяцев россия способна воевать даже без новых вооружений.

Также сообщалось, что Байден подписал исторический закон о ленд-лизе - что это даст Украине.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты выпустили по Одесской области три ракеты типа «Кинжал» из самолета стратегической авиации Ту-22.