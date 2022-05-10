Російські загарбники випустили по Одесі сім ракет, в результаті чого є поранені і загиблий.

Як повідомляє Оперативне командування "Південь", окупанти вдарили з використанням авіації, пише Politeka.net.

«Резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразка, яких за віком вже наведення підводить. Вишукуючи стратегічні об'єкти застарілими ракетами, вдалося потрапити в "надзвичайно небезпечний" Торговий центр і склад готової продукції широкого споживання», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що ворог продовжує психологічний тиск і ось такі істеричні атаки на мирних жителів і цивільну інфраструктуру.

В результаті атаки 1 людина загинула, п'ятьох поранених доставили в лікарню. Уточнюється, що гасіння пожеж триває.

Зазначимо, що старими ракетами росіяни б'ють не вперше. Так, для ударів по Україні ворог вже використовував радянські ракети Х-22.

Маса бойової частини ракети може досягати однієї тонни. Боєголовка у такої ракети в два рази потужніша, ніж у "Калібрів" і "Іскандерів".

Застосування Х-22 може говорити про те, що запаси "калібрів" і "Іскандерів" у РФ дійсно вичерпуються.

Нагадаємо, експерт відповів, скільки ще місяців росія здатна воювати навіть без нових озброєнь.

Також повідомлялося, що Байден підписав історичний закон про ленд-лізу - що це дасть Україні.

Крім того Politeka.net писала, що окупанти випустили на Одещині три ракети типу «Кинжал» з літака стратегічної авіації Ту-22.