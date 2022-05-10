Як повідомляє Оперативне командування "Південь", окупанти вдарили з використанням авіації, пише Politeka.net.
«Резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразка, яких за віком вже наведення підводить. Вишукуючи стратегічні об'єкти застарілими ракетами, вдалося потрапити в "надзвичайно небезпечний" Торговий центр і склад готової продукції широкого споживання», - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що ворог продовжує психологічний тиск і ось такі істеричні атаки на мирних жителів і цивільну інфраструктуру.
В результаті атаки 1 людина загинула, п'ятьох поранених доставили в лікарню. Уточнюється, що гасіння пожеж триває.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
"Аж сльози на очах": Катя Осадча вразила виглядом з кругленьким животиком, дружина Монатіка оцінила
"Ще працювати і працювати": Арестович розповів, коли в росії спохватяться через втрати солдатів
Рада збільшує штрафи: за що українцям доведеться заплатити до 5 100 гривень
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Зазначимо, що старими ракетами росіяни б'ють не вперше. Так, для ударів по Україні ворог вже використовував радянські ракети Х-22.
Маса бойової частини ракети може досягати однієї тонни. Боєголовка у такої ракети в два рази потужніша, ніж у "Калібрів" і "Іскандерів".
Застосування Х-22 може говорити про те, що запаси "калібрів" і "Іскандерів" у РФ дійсно вичерпуються.
Нагадаємо, експерт відповів, скільки ще місяців росія здатна воювати навіть без нових озброєнь.
Також повідомлялося, що Байден підписав історичний закон про ленд-лізу - що це дасть Україні.
Крім того Politeka.net писала, що окупанти випустили на Одещині три ракети типу «Кинжал» з літака стратегічної авіації Ту-22.