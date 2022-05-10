Российские захватчики выпустили по Одессе семь ракет, в результате чего есть раненые и погибший.

Как сообщает Оперативное командование «Південь», оккупанты ударили с использованием авиации, пишет Politeka.net.

«Резервы ракет у врага, очевидно, на исходе, поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведение подводит. Выискивая стратегические объекты устаревшими ракетами, удалось попасть в "чрезвычайно опасный" торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что враг продолжает психологическое давление и вот такие истерические атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

В результате атаки 1 человек погиб, пятерых раненых доставили в больницу. Уточняется, что тушение пожаров продолжается.

Отметим, что старыми ракетами россияне бьют не впервые. Так, для ударов по Украине враг уже использовал советские ракеты Х-22.

Масса боевой части ракеты может достигать одной тонны. Боеголовка у такой ракеты в два раза мощнее, чем у "Калибров" и "Искандеров".

Применение Х-22 может говорить о том, что запасы "Калибров" и "Искандеров" у РФ действительно исчерпываются.

Напомним, эксперт ответил, сколько еще месяцев россия способна воевать даже без новых вооружений.

Также сообщалось, что Байден подписал исторический закон о ленд-лизе - что это даст Украине.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты выпустили по Одесской области три ракеты типа «Кинжал» из самолета стратегической авиации Ту-22.