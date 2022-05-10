Как сообщает Оперативное командование «Південь», оккупанты ударили с использованием авиации, пишет Politeka.net.
«Резервы ракет у врага, очевидно, на исходе, поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведение подводит. Выискивая стратегические объекты устаревшими ракетами, удалось попасть в "чрезвычайно опасный" торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что враг продолжает психологическое давление и вот такие истерические атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
В результате атаки 1 человек погиб, пятерых раненых доставили в больницу. Уточняется, что тушение пожаров продолжается.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Лукашенко накажут за соучастие Путину: в Белом Доме сделали серьезное заявление
"Аж слезы на глазах": Катя Осадчая впечатлила видом с округлившимся животиком, жена Монатика оценила
Ярославский из "Мастер Шеф" показала самого дорого человека, трогательные фото: "Очень тебя люблю"
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Отметим, что старыми ракетами россияне бьют не впервые. Так, для ударов по Украине враг уже использовал советские ракеты Х-22.
Масса боевой части ракеты может достигать одной тонны. Боеголовка у такой ракеты в два раза мощнее, чем у "Калибров" и "Искандеров".
Применение Х-22 может говорить о том, что запасы "Калибров" и "Искандеров" у РФ действительно исчерпываются.
Напомним, эксперт ответил, сколько еще месяцев россия способна воевать даже без новых вооружений.
Также сообщалось, что Байден подписал исторический закон о ленд-лизе - что это даст Украине.
Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты выпустили по Одесской области три ракеты типа «Кинжал» из самолета стратегической авиации Ту-22.