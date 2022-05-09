Про наслідки обстрілу розповіли в оперативному командуванні "Південь".

Увечері 9 травня в Одеській області були чутні вибухи. Спікер обласної Військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив, що ворог завдав нових ударів. Повідомлялося, що одну російську ракету збила ППО.

"Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по місту та області, намагаючись знищувати об'єкти інфраструктури. Спасибі силам ППО за бойову роботу", - заявив Братчук.

Пізніше стало відомо, що окупанти випустили по Одеській області три ракети типу «кинджал» з літака стратегічної авіації Ту-22. Дві ракети, що долетіли до мети, потрапили в об'єкти туристичної інфраструктури. Всього було зруйновано п'ять будівель.

У місцях влучень розгорілася пожежа. Стовп чорного диму піднімався високо в небо. Однак, рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Відомо, що в результаті обстрілу були поранені дві людини. Їх госпіталізували. Крім того, повідомляється, що під час розбору завалів була врятована собака.

Зараз розбір завалів на місці прильотів триває.

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