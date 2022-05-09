Про це, як пише Politeka.net, повідомляє оперативне командування «Південь».

Згідно з повідомленням, корабельне угруповання флоту противника налічує щонайменше 6 кораблів та 2 підводних човни, що перебувають в готовності до нанесення ракетних ударів, бо споряджені понад пів сотнею крилатих ракет.

«Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритму дій при повітряній тривозі, не наближайтеся до підозрілих предметів та зон обмеженого доступу на узбережжі і в прикордонні, довіряйте тільки офіційним достовірним джерелам інформації, вірте в сили оборони й нашу спільну Перемогу..», - попередили в командуванні.

Також повідомляється, що підрозділами «Півдня» вчасно виявлено і зірвано спробу противника вивести групу розвідки. В результаті бою, з боку ворога є вбитий, поранений і полонений. Крім того над Херсонщиною та Одещиною було збито безпілотні розвідники «Орлан-10» та ударний носій ракет «Форпост», відповідно.

Ворожі втратина за 8 травня: 51 окупант, 2 реактивні системи залпового вогню, танк, зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С», 2 БПЛА та гелікоптер.

«Отримано підтвердження про втрати ворога напередодні – це ще 56 рашистів,ще 3 реактивні системи залпового вогню, 4 БТРи, 2 одиниці автомобільної техніки, а також суттєво пошкоджений радіолокаційний артилерійський розвідувальний комплекс «Зоопарк 2», - підкреслили в Оперативному командуванні «Південь».

Нагадаємо, окупанти завдали серію ракетних ударів по Одесі.

Також Politeka.net писала, що з'ясувалося, хто допомагав окупантам атакувати місто.

Крім того Politeka.net повідомляла, що у Чорному морі потопили ще одну "консерву" окупантів.