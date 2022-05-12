Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Оперативное командование «Південь».
Отмечается также, что корабельная группировка противника имеет переменный состав, но в постоянной готовности к нанесению ракетного удара находятся не менее полусотни ракет морского базирования.
«Будьте сознательны и ответственны, соблюдайте алгоритм реагирования на объявленные тревоги, тщательно проверяйте информацию и доверяйте только достоверным источникам, верьте в силы обороны, вместе победим!», - призвали украинцев в Оперативном командовании.
В свою очередь эксперты озвучили вероятные планы российских захватчиков на Одессу и область.
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Так, комментируя уже четвертый удар по мосту через Днестровский лиман, спикер ОВА Сергей Братчук предположил, что таким образом рф хочет отрезать Одессу от поставок гуманитарных грузов из Европы, пишет РБК-Украина.
Также возможное уничтожение моста может отрезать украинские силы от подкрепления, поставок техники, вооружения и обеспечения.
"Тогда атакой с Приднестровья можно было бы усложнить нашу ситуацию и огласить о создании так называемого южнобессарабского плацдарма и оттуда угрожать и Одессе, и Молдове", - заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский.
По словам другого военного эксперта, Михаила Жирохова, удары по мосту могут означать намерения россиян высадить морской десант на юге области - как раз за мостом.
После этого, прогнозирует он, варианты развития событий могут быть разные. Первый из них - враг пробивается в Приднестровье и оттуда наносит удар по Молдове. В другом случае возможна атака Одессы и области.
Враг также может пытаться укрепить свой контингент на острове Змеиный, что в 40 км от береговой части Одесской области в Черном море. Там россияне могут установить пункт управления и установить средства ПВО. По словам Грабского, таким образом, просматривается план подготовки наступления на Одессу.
Напомним, Одессу обстреляли советскими ракетами - что это означает и к чему готовиться.
Также Politeka.net писала, что в Черном море заметили корабли и подводные лодки оккупантов: чего надо остерегаться одесситам.
Кроме того Politeka.net писала, сколько десантных кораблей у рф еще осталось для атаки на Одесчину.