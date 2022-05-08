У ніч із 7 на 8 травня росіяни намагалися із трьох катерів висадитися десант, однак українські підрозділи запобігли планам окупантів.
Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Одеської міської ради.
Українські підрозділи запобігли висадці морського десанту на острів Зміїний. Ворог намагався зробити це трьома швидкісними катерами.
«Після влучання й пошкодження одного з катерів, два інших, під загрозою кари Байрактарів, вшилися від острова якнайдалі в море», – йдеться в повідомленні.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Штрафи до 21 000 гривень: українців попередили про заборону
"Ми будемо разом": Лукашенко знайшов нову загрозу і почав марити про об'єднання України з рф
"Пацани просто на паніці": окупанти заскулили через напір ЗСУ на харківському напрямку
Рада збільшує штрафи: за що українцям доведеться заплатити до 5 100 гривень
Також розповідають, що в Одесі 252 квартири постраждали від учорашнього ракетного обстрілу. Комунальні служби займаються очищенням території від вибитого скла та рам. Імовірність ракетних атак та обстрілів півдня України залишається високою.
Нагадаємо, з'ясувалося, хто допомагав окупантам завдавати ракетних ударів по Одесі
Як повідомляла Politeka, що відомо про знищене корито окупантів: міг висадити десант у Бессарабії
Також Politeka писала, що ЗСУ спопелили в небі багатомільйонну "птицю" окупантів: подробиці вдалого полювання на Одещині