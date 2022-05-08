У ніч із 7 на 8 травня росіяни намагалися із трьох катерів висадитися десант, однак українські підрозділи запобігли планам окупантів.

Про це повідомляє у Телеграмі пресслужба Одеської міської ради.

Українські підрозділи запобігли висадці морського десанту на острів Зміїний. Ворог намагався зробити це трьома швидкісними катерами.

«Після влучання й пошкодження одного з катерів, два інших, під загрозою кари Байрактарів, вшилися від острова якнайдалі в море», – йдеться в повідомленні.

Також розповідають, що в Одесі 252 квартири постраждали від учорашнього ракетного обстрілу. Комунальні служби займаються очищенням території від вибитого скла та рам. Імовірність ракетних атак та обстрілів півдня України залишається високою.

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