В ночь с 7 на 8 мая россияне пытались с трех катеров высадиться десант, однако украинские подразделения предотвратили планы оккупантов.
Об этом сообщает в телеграмме прессслужба Одесского городского совета.
Украинские подразделения предотвратили высадку морского десанта на остров Змеиный. Враг пытался сделать это тремя скоростными катерами.
«После попадания и повреждения одного из катеров, два других, под угрозой казни Байрактаров, вшились от острова как можно дальше в море», – говорится в сообщении.
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Также рассказывают, что в Одессе 252 квартиры пострадали от вчерашнего ракетного обстрела. Коммунальные службы занимаются очисткой территории от выбитого стекла и рам. Вероятность ракетных атак и обстрелов юга Украины остается высокой.
Напомним, выяснилось, кто помогал оккупантам наносить ракетные удары по Одессе
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