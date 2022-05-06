В Одесі і Одеській області запроваджено продовжену комендантську годину
Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОДЕСА І ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ запроваджено комендантську годину з 22 години 00 хвилин 8 травня 2022 року до 05 годин 00 хвилин 10 травня 2022 року.
Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.
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Також Politeka.net писала, що, за словами Олега Жданова, росіяни можуть скористатися "москітними" можливостями свого флоту.
Крім того Politeka.net повідомляла, що молодий лейтенант з Одеси віддав своє життя за Україну.