В Одесі і Одеській області запроваджено продовжену комендантську годину

Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОДЕСА І ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ запроваджено комендантську годину з 22 години 00 хвилин 8 травня 2022 року до 05 годин 00 хвилин 10 травня 2022 року.

Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Нагадаємо, у окупантів є амбітні плани щодо Одеси - в британській розвідці розкрили деталі.

Також Politeka.net писала, що, за словами Олега Жданова, росіяни можуть скористатися "москітними" можливостями свого флоту.

Крім того Politeka.net повідомляла, що молодий лейтенант з Одеси віддав своє життя за Україну.