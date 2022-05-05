Як пояснюють у зведенні британської розвідки, опублікованому на сторінці Міноборони Великобританії в Twitter, окупанти хочуть повністю контролювати доступ до Чорного моря.

Таким чином росіяни намагаються встановити контроль над морським сполученням України, щоб послабити економіку країни, зазначили в розвідці.

Водночас, зазначають у розвідці, наземні операції російських окупаційних військ зосереджені на сході України. Однак Росія продовжує наносити ракетні удари по всій території країни, щоб залякати і деморалізувати.

Додамо, що в свою чергу заступник Міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що окупантам не вдається просунутися вглиб України.

За словами Маляр, зараз тривають запеклі бої, бо росіяни намагаються наступати, збройні сили їх зупиняють. Сьогодні це кілька напрямків: Харків, Херсон, Донецьк, Запоріжжя, Луганськ. Однак їм не вдається просунутися вглиб території. Вони намагаються тимчасово де-небудь закріпитися, просуватися вперед, але стикаються з серйозним опором ЗСУ.

Відзначимо також, що сили ЗСУ зменшили можливості з висадки російського десанту на узбережжі Одещини, але повністю не ліквідували.

Про це заявляв полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов, коментуючи спроби загарбників знищити міст через Дністровський лиман.

"Шість кораблів у них ще залишилося десантних. Кожен корабель бере десь батальйон, тобто майже полк вони можуть висадити на нашу територію. Єдине що у нас залишається-це Берегова оборона і, знову ж таки, ми змушені перекидати війська туди для того, щоб організувати цю оборону", - пояснював Жданов.

Також нагадаємо, що Жданов попередив про "москітний" флот росіян, яким вони можуть скористатися.

Крім того Politeka.net писала, що 22-річний хлопець з Одещини віддав своє життя за Україну.