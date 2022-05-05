Як пояснюють у зведенні британської розвідки, опублікованому на сторінці Міноборони Великобританії в Twitter, окупанти хочуть повністю контролювати доступ до Чорного моря.
Таким чином росіяни намагаються встановити контроль над морським сполученням України, щоб послабити економіку країни, зазначили в розвідці.
Водночас, зазначають у розвідці, наземні операції російських окупаційних військ зосереджені на сході України. Однак Росія продовжує наносити ракетні удари по всій території країни, щоб залякати і деморалізувати.
Додамо, що в свою чергу заступник Міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що окупантам не вдається просунутися вглиб України.
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За словами Маляр, зараз тривають запеклі бої, бо росіяни намагаються наступати, збройні сили їх зупиняють. Сьогодні це кілька напрямків: Харків, Херсон, Донецьк, Запоріжжя, Луганськ. Однак їм не вдається просунутися вглиб території. Вони намагаються тимчасово де-небудь закріпитися, просуватися вперед, але стикаються з серйозним опором ЗСУ.
Відзначимо також, що сили ЗСУ зменшили можливості з висадки російського десанту на узбережжі Одещини, але повністю не ліквідували.
Про це заявляв полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов, коментуючи спроби загарбників знищити міст через Дністровський лиман.
"Шість кораблів у них ще залишилося десантних. Кожен корабель бере десь батальйон, тобто майже полк вони можуть висадити на нашу територію. Єдине що у нас залишається-це Берегова оборона і, знову ж таки, ми змушені перекидати війська туди для того, щоб організувати цю оборону", - пояснював Жданов.
Також нагадаємо, що Жданов попередив про "москітний" флот росіян, яким вони можуть скористатися.
Крім того Politeka.net писала, що 22-річний хлопець з Одещини віддав своє життя за Україну.