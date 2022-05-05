Как поясняют в сводке британской разведки, опубликованной на странице Минобороны Великобритании в Twitter, оккупанты хотят полностью контролировать доступ к Черному морю.

Таким образом россияне пытаются установить контроль над морским сообщением Украины, чтобы ослабить экономику страны, отметили в разведке.

В то же время, отмечают в разведке, наземные операции российских оккупационных войск сосредоточены на востоке Украины. Однако россия продолжает наносить ракетные удары по всей территории страны, чтобы запугать и деморализовать.

Добавим, что в свою очередь замминистра обороны Украиины Анна Маляр отметила, что оккупантам не удается продвинуться вглубь Украины.

По словам Маляр, сейчас продолжаются ожесточенные бои, потому что россияне пытаются наступать, вооруженные силы их останавливают. Сегодня это несколько направлений: Харьков, Херсон, Донецк, Запорожье, Луганск. Однако им не удается продвинуться вглубь территории. Они пытаются временно где-нибудь закрепиться, продвигаться вперед, но сталкиваются с серьезным сопротивлением ВСУ.

Отметим также, что силы ВСУ уменьшили возможности по высадке российского десанта на побережье Одесчины, но полностью не ликвидировали.

Об этом заявлял полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, комментируя попытки захватчиков уничтожить мост через Днестровский лиман.

«Шесть кораблей у них еще осталось десантных. Каждый корабль берет где-то батальон, то есть почти полк они могут высадить на нашу территорию. Единственное что у нас остается – это береговая оборона и, опять же, мы вынуждены перебрасывать войска туда для того, чтобы организовать эту оборону», - пояснял Жданов.

Также напомним, что Жданов предупредил о "москитном" флоте россиян, которым они могут воспользоваться.

Кроме того Politeka.net писала, что 22-летний парень из Одесчины отдал свою жизнь за Украину.