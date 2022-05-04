Как пишет Politeka.net, украинцы уже 70-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время враг понес огромные потери, но без жертв с украинской стороны не обходится. Так, сегодня, четвертого мая, стало известно, что 22-летний житель Одесской области Александр Пархоменко погиб в боях за Украину. Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на Визирскую общину.

В 2020 году парень парень пошел на службу в Нацгвардию и был участником ООС. Во время российского вторжения он находился в самых горячих точка: Мелитополе и Донецкой области. Алексанр был в составе диверсионно-разведывательной группы в подразделении спецназначения.

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