Правоохранители задержали 23-летнего жителя Раздельной.
Как сообщает ГУНП Одесской области, на страницах в соцсетях мошенник размещал объявления о продаже топлива, бронежилетов, касок, аптечек, формы и другого военного снаряжения.
Аферист требовал предоплату, а как только получал деньги — исчезал. От действий злоумышленника пострадала его 32-летняя землячка — женщина хотела приобрести дизтопливо, за которое перечислила пять тысяч гривен.
Так и не получив товар, она обратилась в полицию. Афериста оперативно задержали.
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Фигуранту сообщили о подозрении в мошенничестве, предусмотренном частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас полицейские устанавливают, кого еще мог обмануть мужчина. За совершенное ему грозит до восьми лет тюрьмы.
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