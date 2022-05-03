Правоохранители задержали 23-летнего жителя Раздельной.

Как сообщает ГУНП Одесской области, на страницах в соцсетях мошенник размещал объявления о продаже топлива, бронежилетов, касок, аптечек, формы и другого военного снаряжения.

Аферист требовал предоплату, а как только получал деньги — исчезал. От действий злоумышленника пострадала его 32-летняя землячка — женщина хотела приобрести дизтопливо, за которое перечислила пять тысяч гривен.

Так и не получив товар, она обратилась в полицию. Афериста оперативно задержали.

Фигуранту сообщили о подозрении в мошенничестве, предусмотренном частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас полицейские устанавливают, кого еще мог обмануть мужчина. За совершенное ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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