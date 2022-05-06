В Одессе и Одесской области введен продленный комендантский час

Распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОДЕССА И ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ введен комендантский час с 22 часов 00 минут 8 мая 2022 года до 05 часов 00 минут 10 мая 2022 года.

Запрещено нахождение людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Напомним, у оккупантов есть амбициозные планы относительно Одессы - в британской разведке раскрыли детали.

Также Politeka.net писала, что, по словам Олега Жданова, россияне могут воспользоваться "москитными" возможностями своего флота.

Кроме того Politeka.net сообщала, что молодой лейтенант из Одессы отдал свою жизнь за Украину.