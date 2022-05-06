Про це повідомили в обласному управлінні СБУ.

Заходи проводяться, щоб захистити мирних жителів, а також військові і цивільні об'єкти від нападів, виявити і знешкодити Російські диверсійні групи, А також відпрацювати інші завдання воєнного часу.

В СБУ нагадують, що такі заходи проводяться на постійній основі.

"Закликаємо з розумінням поставитися до проведення зазначеної операції і бути згуртованими і готовими до всіх можливих ситуацій", — зазначили в спецслужбі.

Нагадаємо, у окупантів є амбітні плани щодо Одеси - в британській розвідці розкрили деталі.

Також Politeka.net писала, що, за словами Олега Жданова, росіяни можуть скористатися "москітними" можливостями свого флоту.

Крім того Politeka.net повідомляла, що молодий лейтенант з Одеси віддав своє життя за Україну.