Планові контрдиверсійні заходи проводяться на території Маяцької громади.
Про це повідомили в обласному управлінні СБУ.
Заходи проводяться, щоб захистити мирних жителів, а також військові і цивільні об'єкти від нападів, виявити і знешкодити Російські диверсійні групи, А також відпрацювати інші завдання воєнного часу.
В СБУ нагадують, що такі заходи проводяться на постійній основі.
"Закликаємо з розумінням поставитися до проведення зазначеної операції і бути згуртованими і готовими до всіх можливих ситуацій", — зазначили в спецслужбі.
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