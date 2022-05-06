Об этом сообщили в областном управлении СБУ.

Мероприятия проводятся, чтобы защитить мирных жителей, а также военные и гражданские объекты от нападений, выявить и обезвредить российские диверсионные группы, а также отработать другие задачи военного времени.

В СБУ напоминают, что такие мероприятия проводятся на постоянной основе.

"Призываем с пониманием отнестись к проведению указанной операции и быть сплоченными и готовыми ко всем возможным ситуациям", — отметили в спецслужбе.

Напомним, у оккупантов есть амбициозные планы относительно Одессы - в британской разведке раскрыли детали.

Также Politeka.net писала, что, по словам Олега Жданова, россияне могут воспользоваться "москитными" возможностями своего флота.

Кроме того Politeka.net сообщала, что молодой лейтенант из Одессы отдал свою жизнь за Украину.