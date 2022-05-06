Плановые контрдиверсионные мероприятия проводятся на территории Маякской громады.
Об этом сообщили в областном управлении СБУ.
Мероприятия проводятся, чтобы защитить мирных жителей, а также военные и гражданские объекты от нападений, выявить и обезвредить российские диверсионные группы, а также отработать другие задачи военного времени.
В СБУ напоминают, что такие мероприятия проводятся на постоянной основе.
"Призываем с пониманием отнестись к проведению указанной операции и быть сплоченными и готовыми ко всем возможным ситуациям", — отметили в спецслужбе.
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