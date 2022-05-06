На Одещині наші ППО збили російську ворожу ракету, яка цілилась в інфраструктуру області.
Про це у фейсбук повідомляє Оперативне командування «Південь».
Відомо, що уламки ракети впали на підсобну будівлю одного з об'єктів інфраструктури.
Їх вилучили як докази злочину ворога проти України слідчо-оперативною групою Нацполіції, що працювала на місці події.
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На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.
Варто зазначити, що ракету збили в Білгород-Дністровському районі.
Нагадаємо, у окупантів є амбітні плани щодо Одеси - в британській розвідці розкрили деталі.
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Крім того Politeka.net повідомляла, що молодий лейтенант з Одеси віддав своє життя за Україну.