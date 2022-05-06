В Одесской области наши ПВО сбили российскую вражескую ракету, которая целилась в инфраструктуру области.

Об этом в фейсбук сообщает Оперативное командование «Юг».

Известно, что обломки ракеты упали на подсобное здание одного из объектов инфраструктуры.

Их изъяли как доказательства преступления врага против Украины следственно-оперативной группой Нацполиции, работавшей на месте происшествия.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Стоит отметить, что ракету сбили в Белгород-Днестровском районе.

Напомним, у оккупантов есть амбициозные планы относительно Одессы - в британской разведке раскрыли детали.

Также Politeka.net писала, что, по словам Олега Жданова, россияне могут воспользоваться "москитными" возможностями своего флота.

Кроме того Politeka.net сообщала, что молодой лейтенант из Одессы отдал свою жизнь за Украину.