Аварія за участю двох легкових автомобілів сталася ввечері 4 травня в Біляївці (Одеська область) на вулиці Отамана Головатого.

Як повідомили в обласній поліції, попередньо встановлено, що 45-річний водій Audi не вибрав безпечну швидкість і дистанцію і допустив зіткнення з ВАЗом, що рухався в попутному напрямку.

В результаті ДТП загинули 43-річний водій ВАЗа і його 12-річний син, в лікарню у важкому стані госпіталізована 43-річна мати хлопчика.

Водія Audi перевірили на наявність алкоголю в організмі, результати поки невідомі.

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