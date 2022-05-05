Аварія за участю двох легкових автомобілів сталася ввечері 4 травня в Біляївці (Одеська область) на вулиці Отамана Головатого.
Як повідомили в обласній поліції, попередньо встановлено, що 45-річний водій Audi не вибрав безпечну швидкість і дистанцію і допустив зіткнення з ВАЗом, що рухався в попутному напрямку.
В результаті ДТП загинули 43-річний водій ВАЗа і його 12-річний син, в лікарню у важкому стані госпіталізована 43-річна мати хлопчика.
Водія Audi перевірили на наявність алкоголю в організмі, результати поки невідомі.
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Також нагадаємо, що Жданов попередив про "москітний" флот росіян, яким вони можуть скористатися.
Крім того Politeka.net писала, що 22-річний хлопець з Одещини віддав своє життя за Україну.