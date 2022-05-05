Авария с участием двух легковых автомобилей произошла вечером 4 мая в Беляевке (Одесская область) на улице Атамана Головатого.

Как сообщили в областной полиции, предварительно установлено, что 45-летний водитель Audi не выбрал безопасную скорость и дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении ВАЗом.

В результате ДТП погибли 43-летний водитель ВАЗа и его 12-летний сын, в больницу в тяжелом состоянии госпитализирована 43-летняя мать мальчика.

Водителя Audi проверили на наличие алкоголя в организме, результаты пока неизвестны.

Напомним, что силы ВСУ уменьшили возможности по высадке российского десанта на побережье Одесчины, но полностью не ликвидировали.

Также напомним, что Жданов предупредил о "москитном" флоте россиян, которым они могут воспользоваться.

Кроме того Politeka.net писала, что 22-летний парень из Одесчины отдал свою жизнь за Украину.