У неділю, 1 травня, о 9:38 в Одесі пролунав вибух.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

"Над Одесою працював ворожий безпілотник-розвідник. Влучанням нашої ППО відправлений за відомим курсом безповоротньо», — йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що оккупанти вдарили по злітно-посадковій смузі аеропорту Одеси. Використання цієї Інфраструктури тепер неможливе.

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