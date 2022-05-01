У неділю, 1 травня, о 9:38 в Одесі пролунав вибух.
Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.
"Над Одесою працював ворожий безпілотник-розвідник. Влучанням нашої ППО відправлений за відомим курсом безповоротньо», — йдеться в повідомленні.
Раніше стало відомо, що оккупанти вдарили по злітно-посадковій смузі аеропорту Одеси. Використання цієї Інфраструктури тепер неможливе.
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