С 1 мая начинается запрет на промысловый и любительский лов бычков в связи с началом их массового нереста.
Об этом сообщает Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.
Запрет будет длиться до 15 июня в северо-западной части Черного моря и в причерноморских лиманах.
Кроме этого, со 2 по 6 мая устанавливается запрет на специализированный промысел селедки сетками в период ее массового нерестового хода в Днестровском лимане.
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Также с 10 мая по 8 июня будет длиться запрет на промысловый лов черноморского калкана в Черном море. Приловленный промысловыми рыбаками в этот период калкан должен выпускаться в море независимо от его жизнеспособности. На некоторых участках Черного моря в этот период также запрещается промысел скатов сетями.
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