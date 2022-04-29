В Одесі вводиться затяжна комендантська година

Розпорядженням Начальника Одеської обласної Військової адміністрації Максима Марченка, тільки на території міста Одеса введено комендантську годину з 22 години 00 хвилин 1 травня 2022 року до 05 години 00 хвилин 3 травня 2022 року.

Так, заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

На іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто з 22: 00 до 05:00.

Нагадаємо, дії рашистів у морі призвели до ще однієї масової трагедії: "Потрапили в зону опромінення.

Також одеситів попередили про небезпеку 2 травня: "Нам залишається робити своє".

Повідомлялося, що Рф зігнала в Чорне море десятки кораблів: в британській розвідці попередили про небезпеку.