В Одесі вводиться затяжна комендантська година
Розпорядженням Начальника Одеської обласної Військової адміністрації Максима Марченка, тільки на території міста Одеса введено комендантську годину з 22 години 00 хвилин 1 травня 2022 року до 05 години 00 хвилин 3 травня 2022 року.
Так, заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.
На іншій території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто з 22: 00 до 05:00.
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