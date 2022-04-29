В Одессе вводится затяжной комендантский час

Распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, ТОЛЬКО НА ТЕРИТОРИИ ГОРОДА ОДЕССА введен комендантский час с 22 часов 00 минут 1 мая 2022 года до 05 часов 00 минут 3 мая 2022 года.

Так, запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

На другой территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22:00 до 05:00.

Напомним, действия рашистов в море привели к еще одной массовой трагедии: "Попали в зону облучения.

Также одесситов предупредили об опасности 2 мая: "Нам остается делать свое".

Сообщалось, что Россия согнала в Черное море десятки кораблей: в британской разведке предупредили об опасности.