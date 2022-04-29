В Одессе вводится затяжной комендантский час
Распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, ТОЛЬКО НА ТЕРИТОРИИ ГОРОДА ОДЕССА введен комендантский час с 22 часов 00 минут 1 мая 2022 года до 05 часов 00 минут 3 мая 2022 года.
Так, запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
На другой территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22:00 до 05:00.
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