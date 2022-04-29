Військові ОК "Південь" отримали зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів. Озброєння вже використовують в обороні неба.

Про це повідомили у пресслужбі військових.

Ракетний комплекс здатний збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км.

"ЗРК С–300 ефективно виконує свою роботу проти значної частини об'єктів російських військ. При цьому, не важливо, на якій відстані летить ціль – 10 метрів або 27 км", – повідомили в ОК "Південь".

Нагадаємо, дії рашистів у морі призвели до ще однієї масової трагедії: "Потрапили в зону опромінення.

Також одеситів попередили про небезпеку 2 травня: "Нам залишається робити своє".

Повідомлялося, що Рф зігнала в Чорне море десятки кораблів: в британській розвідці попередили про небезпеку.