Військові ОК "Південь" отримали зенітний ракетний комплекс С-300 від країн-партнерів. Озброєння вже використовують в обороні неба.
Про це повідомили у пресслужбі військових.
Ракетний комплекс здатний збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км.
"ЗРК С–300 ефективно виконує свою роботу проти значної частини об'єктів російських військ. При цьому, не важливо, на якій відстані летить ціль – 10 метрів або 27 км", – повідомили в ОК "Південь".
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