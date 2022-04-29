Военные ОК "Юг" получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров. Вооружение уже используют в обороне неба.

Об этом сообщили в прессслужбе военных.

Ракетный комплекс способен сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км.

"ЗРК С–300 эффективно выполняет свою работу против значительной части объектов российских войск. При этом, не важно, на каком расстоянии летит цель – 10 метров или 27 км", – сообщили в ОК "Юг".

Напомним, действия рашистов в море привели к еще одной массовой трагедии: "Попали в зону облучения.

Также одесситов предупредили об опасности 2 мая: "Нам остается делать свое".

Сообщалось, что Россия согнала в Черное море десятки кораблей: в британской разведке предупредили об опасности.