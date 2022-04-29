Як пише Politeka.net, з першого по третє травня в Одесі введено комендантську годину. В Укрзалізниці повідомили, що на вищевказаний період поїзди перестануть їздити як до обласного центру, так і з нього.
"Також протягом дії комендантської години в місті буде закритий залізничний вокзал станції Одеса-Головна.
Приміські поїзди, які курсують в Одеській області і не в'їжджають в Одесу, продовжать рух", - Додано в публікації.
Також зазначено, що комендантська година буде з 22:00 першого травня до 5:00 3 травня. У цей час заборонено перебувати на вулиці, а також в будь-яких інших громадських місцях без спеціальних перепусток або посвідчень.
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