Как пишет Politeka.net, с первого по третье мая в Одессе введен комендантский час. В Укрзализныце сообщили, что на вышеуказанный период поезда перестанут ездить как в областной центр, так и из него.
"Также в течение действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная.
Пригородные поезда, которые курсируют в Одесской области и не въезжают в Одессу, продолжат движение", - добавлено в публикации.
Также отмечено, что комендантский час будет с 22:00 первого мая до 5:00 3 мая. В это время запрещено пребывать на улице, а также в любых других общественных местах без специальных пропусков или удостоверений.
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