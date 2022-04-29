Как пишет Politeka.net, с первого по третье мая в Одессе введен комендантский час. В Укрзализныце сообщили, что на вышеуказанный период поезда перестанут ездить как в областной центр, так и из него.

"Также в течение действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная.

Пригородные поезда, которые курсируют в Одесской области и не въезжают в Одессу, продолжат движение", - добавлено в публикации.

Также отмечено, что комендантский час будет с 22:00 первого мая до 5:00 3 мая. В это время запрещено пребывать на улице, а также в любых других общественных местах без специальных пропусков или удостоверений.

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