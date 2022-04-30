Заминированные пляжи Одесской области очень опасны для жителей города. Находиться там строго запрещено.
Об этом в эфире "Украинского радио Одесса" рассказала начальница объединенного координационного пресцентру сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.
Она отметила, что люди довольно неосмотрительно относятся к собственной жизни, когда отдыхают на побережье.
"Прогулки – разумеется, свежий воздух – понятно, но обязательно надо с оглядкой на то, что существуют ограничения военного положения. Побережье сейчас для Одесского региона, вообще южных регионов побережья – запретное место, запретная тема потому, что это стратегический объект", – рассказала Наталья.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
Украинцев обяжут платить увеличенный налог: кого коснутся изменения
Часть войск рф отходит от Мариуполя: в Пентагоне предупредили, куда они движутся
Оккупанты могут ринуться в новую атаку на Украину: названы сроки и цели
Самая большая взятка в истории Украины: космическую сумму из рук НАБУ передали Вооруженным силам
Начальница пресцентру предложила альтернативу прогулкам по побережью – проводить время разрешено на Трассе здоровья. Также она попросила одесситов носить с собой документы и не фотографировать пляжи и зоны вокруг них.
Напомним, в Одессе вводят длительный комендантский час: когда будет запрещено появляться на улицах
Как сообщала Politeka, ВСУ получили то, что значительно усилит Одесскую область: официальное заявление
Также Politeka писала, что Укрзализныця отменяет сообщение с Одессой: стало известно, на какой период введен запрет