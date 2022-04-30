Заминированные пляжи Одесской области очень опасны для жителей города. Находиться там строго запрещено.

Об этом в эфире "Украинского радио Одесса" рассказала начальница объединенного координационного пресцентру сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.

Она отметила, что люди довольно неосмотрительно относятся к собственной жизни, когда отдыхают на побережье.

"Прогулки – разумеется, свежий воздух – понятно, но обязательно надо с оглядкой на то, что существуют ограничения военного положения. Побережье сейчас для Одесского региона, вообще южных регионов побережья – запретное место, запретная тема потому, что это стратегический объект", – рассказала Наталья.

Начальница пресцентру предложила альтернативу прогулкам по побережью – проводить время разрешено на Трассе здоровья. Также она попросила одесситов носить с собой документы и не фотографировать пляжи и зоны вокруг них.

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