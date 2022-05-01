В воскресенье, 1 мая, в 9:38 в Одессе прогремел взрыв.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
"Над Одессой работал вражеский беспилотник-разведчик. Попаданием нашей ПВО отправлен по известному курсу безвозвратно», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что оккупанты ударили по взлетно-посадочной полосе аэропорта Одессы. Использования этой инфраструктуры теперь невозможное.
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