В воскресенье, 1 мая, в 9:38 в Одессе прогремел взрыв.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

"Над Одессой работал вражеский беспилотник-разведчик. Попаданием нашей ПВО отправлен по известному курсу безвозвратно», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты ударили по взлетно-посадочной полосе аэропорта Одессы. Использования этой инфраструктуры теперь невозможное.

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