У России в акватории Черного моря остается три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге 30 апреля, информируя о ситуации в Черноморской и Азовской операционных зонах.
"В акватории Черного моря в настоящее время находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп составляет до 20 ракет", – отметил он.
Мотузяник добавил, что российские корабли в Черном и Азовском морях продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. Кроме того, они ведут разведку, а также оказывают огневую поддержку своим войскам на Приморском направлении.
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