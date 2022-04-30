Як пише Politeka.net, українці вже 66-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. Ворог з перших днів застосовує далекі ракети, обстрілюючи мирні міста України. І сьогодні, 30 квітня, стало відомо, що окупант знову вдарив по Одесі.
Вже відомо, що прогриміли три вибухи в місті і оголошена повітряна тривога.
Стало відомо, що окупанти вдарили по злітно-посадковій смузі аеропорту Одеси. Використання цієї Інфраструктури тепер неможливе.
"Пам'ятайте, що поширення інформації про бойові дії узгоджується з військовим командуванням і має тимчасові обмеження", - зазначено в публікації.
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