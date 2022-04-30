В Одессе прогремели три взрыва, после чего объявлена была воздушная тревога.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 66-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Враг с первых дней применяет дальние ракеты, обстреливая мирные города Украины. И сегодня, 30 апреля, стало известно, что оккупант снова ударил по Одессе.

Уже известно, что прогремели три взрыва в городе и объявлена воздушная тревога.

Стало известно, что оккупанты ударили по взлетно-посадочной полосе аэропорта Одессы. Использования этой инфраструктуры теперь невозможное.

"Помните, что распространение информации о боевых действиях согласуется с военным командованием и имеет временные ограничения", - отмечено в публикации.

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