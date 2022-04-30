У Росії в акваторії Чорного моря залишається три носії крилатих ракет морського базування типу"Калібр".
Про це повідомив представник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу 30 Квітня, інформуючи про ситуацію в Чорноморській та Азовській операційних зонах.
"В акваторії Чорного моря в даний час знаходяться три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Їх сумарний ракетний залп становить до 20 ракет", – зазначив він.
Мотузяник додав, що російські кораблі в Чорному та Азовському морях продовжують завдавати ракетних ударів по території України. Крім того, вони ведуть розвідку, а також надають вогневу підтримку своїм військам на Приморському напрямку.
Загроза з Придністров'я: яку мету переслідують окупанти
"Перетворюють російську військову еліту в добриво": унікальні кадри вуличних боїв ЗСУ з окупантами в Маріуполі
Українців зобов'яжуть платити збільшений податок: кого торкнуться зміни
Не дожив до 20-річчя два дні: молодий Герой з Дніпропетровщини поліг у бою на Донбасі
Зеленський вперше розкрив подробиці штурму Офісу президента: був разом з дружиною і дітьми
Нагадаємо, в Одесі вводять тривалу комендантську годину: коли буде заборонено з'являтися на вулицях
Як повідомляла Politeka, ЗСУ отримали те, що значно посилить Одещину: офіційна заява
Також Politeka писала, що Укрзалізниця скасовує сполучення з Одесою: стало відомо, на який період введено заборону