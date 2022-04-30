У Росії в акваторії Чорного моря залишається три носії крилатих ракет морського базування типу"Калібр".

Про це повідомив представник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу 30 Квітня, інформуючи про ситуацію в Чорноморській та Азовській операційних зонах.

"В акваторії Чорного моря в даний час знаходяться три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Їх сумарний ракетний залп становить до 20 ракет", – зазначив він.

Мотузяник додав, що російські кораблі в Чорному та Азовському морях продовжують завдавати ракетних ударів по території України. Крім того, вони ведуть розвідку, а також надають вогневу підтримку своїм військам на Приморському напрямку.

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