Заміновані пляжі Одещини дуже небезпечні для жителів міста. Перебувати там строго заборонено.

Про це в ефірі "Українського радіо Одеса" розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк.

Вона зазначила, що люди досить необачливо ставляться до власного життя, коли відпочивають на узбережжі.

"Прогулянки – зрозуміло, свіже повітря – зрозуміло, але обов’язково треба з оглядкою на те, що існують обмеження воєнного стану. Узбережжя наразі для Одеського регіону, взагалі південних регіонів, узбережжя – заборонене місце, заборонена тема тому, що це досить стратегічний об’єкт", – розповіла Наталя.

Начальниця пресцентру запропонувала альтернативу прогулянкам по узбережжю – проводити час дозволено на Трасі здоров’я. Також вона попросила одеситів носити із собою документи та не фотографувати пляжі й зони навколо них.

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