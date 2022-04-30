З 1 травня починається заборона на промисловий і аматорський лов Бичків у зв'язку з початком їх масового нересту.

Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Заборона триватиме до 15 червня в північно-західній частині Чорного моря і в причорноморських лиманах.

Крім цього, з 2 по 6 травня встановлюється заборона на спеціалізований промисел оселедця сітками в період її масового нерестового ходу в Дністровському лимані.

Також з 10 травня по 8 червня триватиме заборона на промисловий лов Чорноморського калкана в Чорному морі. Приловлений промисловими рибалками в цей період калкан повинен випускатися в море незалежно від його життєздатності. На деяких ділянках Чорного моря в цей період також забороняється промисел скатів мережами.

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