В Одеській області проводяться контрдиверсійні дії. Про це повідомляють в Ізмаїльській та Болградській районних військових адміністраціях.
Планові контрдиверсійні заходи проводяться згідно з розпорядженням військового командування.
"Вказані заходи проводяться з метою захисту цивільних осіб, військових та цивільних об’єктів від нападу, а також для виявлення та знешкодження диверсійних груп РФ та відпрацювання інших завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану", - повідомили в адміністрації.
Такі заходи проводяться на постійній основі. Жителів закликають бути згуртованими та готовими до всіх можливих ситуацій. А також максимально сприяти Захисникам України в цей визначальний для долі держави та кожного з нас час.
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