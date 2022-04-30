В Одесской области проводятся контрдиверсионные действия. Об этом сообщают в Измаильской и Болградской районных военных администрациях.
Плановые контрдиверсионные мероприятия проводятся согласно распоряжению военного командования.
"Указанные мероприятия проводятся с целью защиты гражданских лиц, военных и гражданских объектов от нападения, а также для обнаружения и обезвреживания диверсионных групп РФ и отработки других задач, связанных с внедрением и осуществлением мер правового режима военного положения", - сообщили в администрации.
Такие мероприятия проводятся на постоянной основе. Жителей призывают быть сплоченными и готовыми ко всем возможным ситуациям. А также максимально способствовать защитникам Украины в это определяющее для судьбы государства и каждого из нас время.
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