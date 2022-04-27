Невідомі об'єкти побачили сьогодні в морі одесити, які вийшли прогулятися на схили.
Вони припустили, що біля берегів нашого міста знову з'явилися російські військові кораблі.
"Судна, які часом з'являються на горизонті — це обстріляний росіянами на початку березня танкер «Міленіум Спіріт» (Молдова) без екіпажу, а також некеровані баржі, які віднесло в море, а повернути немає можливості, оскільки судноплавство заблоковано», — зазначили військові.
Інформацію підтверджують також у мерії Одеси.
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