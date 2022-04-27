Невідомі об'єкти побачили сьогодні в морі одесити, які вийшли прогулятися на схили. Вони припустили, що біля берегів нашого міста знову з'явилися російські військові кораблі.

Тим часом в оперативному командуванні "Південь" стверджують, що це цивільні судна:



