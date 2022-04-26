26 квітня близько 6:00 біля залізничної колії в селищі Затока виявили тіло 39-річного жителя одного з сіл Білгород-Дністровського району.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП Одеської області.
"Попередньо встановлено, що чоловік помер від травм, характерних для одержуючих при зіткненні з поїздом», — зазначено в повідомленні. В даний час встановлюються всі обставини і можливі свідки події. Вирішується питання про правову кваліфікацію.
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