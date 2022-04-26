В Одесской области чиновники присвоили бюджетные средства, которые были предусмотрены на питание в школах и детсадах.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Установлено, что чиновники подписывали фиктивные договоры с физическими лицами—предпринимателями на закупку и поставку продуктов и других товаров в сады и школы по завышенным ценам.

школа, дети, ученики

При этом, продовольствие они покупали на рынках по более низким ценам, а разницу обналичивали и распределяли между собой. За три года правонарушители заключили тысячи таких сделок на 23 миллиона гривен.

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