В результате ракетного удара в Одессе погибла молодая пара – Мила и Богдан. По словам друзей, девушка была беременна.

Напомним, под ракетный удар оккупантов 23 апреля в Одессе попал жилой дом, погибли 8 человек, в том числе младенец.

Среди погибших оказались и молодые супруги Богдан и Мила. Девушка была беременна.

«За секунду мы потеряли тебя..... Моя дорогая и милая девочка!!!!! Какой вы были прекрасной, светлой и доброй семьей. Ты ждал ребенка, а жизнь только началась......России нет прощения! Нет слов, чтобы выразить все чувства к российским властям, издавая такие приказы! Это боль и утрата, которую ничто и никогда не заменит!..», - написала подруга супругов Вероника Касс.

В своем пронзительном посте Вероника также назвала россиян извергами, выдуманной расой, которой никогда не понять, не осознать ужаса, который она творит

По словам очевидцев, квартира супругов фактически перестала существовать – вместо нее зияет черная дыра.

Напомним, ранее стало известно, что российска ракета убила в Одессе молодую девушку, ее трехмесячную дочку и маму.

«… В жилой многоэтажный дом попала ракета. Восемь человек погибли, 18 или 20 раненых. Ребенок три месяца погиб. Ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете, что это для этих.. что это вообще происходит?! Подонки вонючие! Как их еще назвать? Других нет слов. Просто подонки», - прокомментировал трагедию президент Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что оккупанты пытаются спасти с затонувшей "Москвы" военное оборудование, секретные документы и ракеты.

Кроме того Politeka.net писала, что Россия планирует захватить Одессу - в Bellingcat назвали решающую дату.