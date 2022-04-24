Жители дома в Одессе, куда попала ракета орков, поговорили с журналистами, рассказав о произошедшем.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 60-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов. А вчера, 23 апреля, орки попали в жилой дом в Одессе, где в результате происшествия погибли 8 человек, включая ребенка. "НВ" сделали фоторепортаж и поговорили с местными жителями, поделившись их рассказом.

Женщина, которая была в момент обстрела на работе, рассказала, как для нее проходил момент удара.

"Сначала услышали сильные удары, все начало дымить, было много пыли. Начался огонь, падали многие камни. Рядом с домом горели машины. Один парень сгорел в машине. Было очень страшно. Доставали нас спасатели, наши все живы", - рассказала она.

А вот мужчина по имени Игорь был дома, когда ракета попала в дом. Но для него все обошлось. Он вышел в коридор в момент попадания ракеты.

"Как только вышел — почувствовал вибрацию, взрыв, меня сбило с ног. Я немного ударился головой в угол, видите царапины? Потом пришел в себя, стал собирать самое необходимое — документы, животных и деньги. Остальное можно купить. Трудно было поймать двух кошек. Когда поймал, запихнул в чемодан и бежал, как только мог", - отметил мужчина. Он собирается вернуться домой, как только дом подключат к коммуникациям.

Другой житель был на четвертом этаже, когда ракета прилетела. У него вылетели стекла из-за попадания ракеты.

"Я не видел, как это случилось, только слышал. Сидел, обедал, когда оно как бахнет. Посыпалось стекло. Я выглянул в окно — а там уже шло пламя из соседней квартиры. Сегодня эта квартира — пустое пространство, там ничего не осталось. Один бетон. Через полчаса ко мне постучались спасатели, сказали немедленно выходить. Все это время в квартире я подставлял тазики, потому что меня заливало", - заявил мужчина.

Напомним, окри продолжают обстрелы Харькова и области: глава ОГА сообщил о погибших и раненых

Также Politeka сообщала, что Галкин жестко пристыдил русских "патриотов" и выступил против вторжения в Украину

А еще Politeka писала, что поехал помогать, а вернулся в цинке: сестра оккупанта раскрыла правду о судьбах русских захватчиков



