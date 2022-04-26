26 апреля около 6:00 возле железнодорожного пути в поселке Затока обнаружили тело 39-летнего жителя одного из сел Белгород-Днестровского района.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области.
«Предварительно установлено, что мужчина умер от травм, характерных для получающих при столкновении с поездом», — указано в сообщении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и возможные свидетели происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.
Арестович рассказал, когда Украина будет иметь явное преимущество над рашистами: "Не смогут наступать"
Работает специальный корабль: выяснилось, что оккупанты хотят спасти с затонувшей "Москвы"
«Скоро советских времен начнут танки таскать»: очевидцы засняли колонну техники с символом «О»
Российский самолет рухнул на Харьковщине, появилось фото с места: "Слава ВСУ"
Истощены Мариуполем: в британской разведке сообщили о состоянии и проблемах оккупантов
Politeka.net писала, что Россия планирует захватить Одессу - в Bellingcat назвали решающую дату.
Ранее сообщалось о трагедии в Одессе, оборвалась жизнь беременной девушки и ее мужа.
Также сообщалось, что в Одесской области украли десятки миллионов на детском питании: детали схемы.