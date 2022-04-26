26 апреля около 6:00 возле железнодорожного пути в поселке Затока обнаружили тело 39-летнего жителя одного из сел Белгород-Днестровского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области.

«Предварительно установлено, что мужчина умер от травм, характерных для получающих при столкновении с поездом», — указано в сообщении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и возможные свидетели происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.

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